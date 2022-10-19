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18:15

Политика

Совфед утвердил указ о введении военного положения в новых субъектах России

Совфед утвердил указ о введении военного положения в новых субъектах России

Совфед утвердил указ президента о введении военного положения в четырех новых регионах РФ

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Совет Федерации утвердил указ президента о введении военного положения в четырех новых регионах. Еще на некоторых территориях повышают уровень безопасности.

Соответствующее решение было принято единогласно – за утверждение президентского указа проголосовали все 159 сенаторов. Какие еще изменения ждут россиян? И что означает каждый из установленных уровней реагирования?

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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