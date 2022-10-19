Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

17:45

Политика

Совфед утвердил указ президента о введении военного положения в четырех новых регионах РФ

Совфед утвердил указ президента о введении военного положения в четырех новых регионах РФ

Новости часа: режим повышенной готовности ввели в ЦФО и ЮФО

Новости часа: Путин ввел 3 уровня готовности в граничащих с Украиной регионах РФ

Новости часа: в соседних с новыми регионами РФ областях будут досматривать транспорт

Самолет Су-25 сбит средствами ПВО в Херсонской области

Путин начал заседание Совбеза

Путин подписал указ о введении военного положения в четырех регионах РФ

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве

Эрдоган заявил, что договорился с Путиным по газовому хабу

Все атаки ВСУ при попытке наступления в Херсонской области были отражены

Совет Федерации утвердил указ президента о введении военного положения в четырех новых регионах РФ. По словам спикера верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко, решение было принято единогласно.

В среду, 19 октября, на заседании Совбеза России Владимир Путин заявил о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. По словам главы государства, подписанный им указ вступит в силу с 00:00 20 октября.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика