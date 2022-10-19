Совфед утвердил указ президента о введении военного положения в четырех новых регионах РФ

Совет Федерации утвердил указ президента о введении военного положения в четырех новых регионах РФ. По словам спикера верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко, решение было принято единогласно.

В среду, 19 октября, на заседании Совбеза России Владимир Путин заявил о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. По словам главы государства, подписанный им указ вступит в силу с 00:00 20 октября.

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