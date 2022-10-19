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14:45

Политика

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве

Эрдоган заявил, что договорился с Путиным по газовому хабу

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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве. Также сообщается, что в Ивано-Франковской области взрывы в Бурштыне, где расположена ТЭС.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
политиказа рубежомвидеоАлина Гилева
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