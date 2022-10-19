Новости часа: в Херсоне переместят на левый берег 60 тыс человек из-за угрозы затопления

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Херсоне переместят на левый берег 50–60 тысяч человек из-за угрозы затопления. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Владимир Сальдо.

За студентом-добровольцем сохранят место в вузе при оформлении академотпуска. Об этом сообщили на портале "Объясняем.рф".

Поезда между Белорусским и Савеловским вокзалами не будут ходить в выходные в октябре. Такую информацию предоставили в пресс-службе МЖД.