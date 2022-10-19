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Политика

Власти Херсонской области заявили о планах эвакуировать около 60 тыс человек

Власти Херсонской области заявили о планах эвакуировать около 60 тыс человек

Жителей Херсона перевозят на другой берег Днепра – власти

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Власти Херсонской области планируют эвакуировать около 60 тысяч человек. Жителей собираются перевезти на левый берег Днепра и в другие регионы России. Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

На эвакуацию потребуется примерно 6 дней. Людей хотят перевезти из-за угрозы затопления. Оно может произойти, если украинские военные ударят по Каховской ГЭС. В данный момент в систему каналов уже нарастили сброс воды, чтобы уберечь город. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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