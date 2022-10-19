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Политика

Жителей Херсона перевозят на другой берег Днепра – власти

Жителей Херсона перевозят на другой берег Днепра – власти

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В Херсоне началось организованное перемещение жителей на другой берег Днепра. Об этом сообщили местные власти.

В городе готовятся к самым разным сценариям провокаций со стороны Украины. Власти нарастили сброс воды в систему каналов, чтобы уберечь город от затопления.

По словам губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, если будет атака на Каховскую ГЭС, нужно будет принимать экстренные меры. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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