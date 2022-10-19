Новости мира: Берлускони получил 20 бутылок водки от Путина

Лидер партии "Вперед, Италия", бывший премьер-министр Сильвио Берлускони получил 20 бутылок водки от Владимира Путина. Об этом итальянский политик рассказал на встрече с политическими сторонниками.



Латвия решила не запрещать русский язык, но от планов не отказывается. Сейм не смог принять соответствующий законопроект. По словам правозащитников, нововведение пока не утвердили, поскольку документ плохо проработан с юридической стороны.

Крупнейший отель в Венгрии закроется на зиму, чтобы сэкономить на счетах за отопление и электричество. 500 номеров гостевого дома Danibius в центре столицы опустеют с ноября на четыре месяца из-за роста цен на энергоносители. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.