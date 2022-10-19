Мобилизованные в Амурской области отработали вождение БМП-2 в составе подразделений

Добровольцы и призванные резервисты в разных регионах России готовятся к боевой работе в зоне спецоперации.

В Амурской области мобилизованные отработали вождение БМП-2 в составе подразделений. Занятия проходят на четырех полигонах Восточного военного округа. Военнослужащие преодолевают естественные и искусственные препятствия – это колейный мост, противотанковый ров, проход в минно-взрывном заграждении и другие. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.