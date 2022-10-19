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Политика

Мобилизованные в Амурской области отработали вождение БМП-2 в составе подразделений

Мобилизованные в Амурской области отработали вождение БМП-2 в составе подразделений

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Добровольцы и призванные резервисты в разных регионах России готовятся к боевой работе в зоне спецоперации.

В Амурской области мобилизованные отработали вождение БМП-2 в составе подразделений. Занятия проходят на четырех полигонах Восточного военного округа. Военнослужащие преодолевают естественные и искусственные препятствия – это колейный мост, противотанковый ров, проход в минно-взрывном заграждении и другие. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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Сюжет: Частичная мобилизация 2022
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