На купянском направлении российская армия заняла поселок Горобьевка и нанесла значительное поражение подразделениям первой бригады оперативного назначения нацгвардии Украины.

На краснолиманском направлении сорваны попытки переправы противника через реку Жеребец.

Кроме того, в районе Запорожья поражены пункт управления объединенной группировки войск ВСУ "Днепр" и цеха по ремонту радиолокационных станций на предприятии научно-производственного комплекса "Искра". Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.