Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

07:15

Политика

ВС РФ заняли Горобьевку на купянском направлении

ВС РФ заняли Горобьевку на купянском направлении

Телеканал Москва 24 рассказал о главных событиях последнего часа

Более 600 объектов ВСУ уничтожено российскими БЛА – Суровикин

Более 600 объектов ВСУ уничтожено российскими БЛА – Суровикин

Телеканал Москва 24 рассказал о главных событиях последнего часа

Телеканал Москва 24 рассказал о главных событиях последнего часа

Телеканал Москва 24 рассказал о главных событиях последнего часа

Генсек НАТО объявил о передаче Киеву устройств для борьбы с российскими беспилотниками

Сальдо объявил эвакуацию жителей с правого берега Днепра

Новости часа: число погибших в результате падения Су-34 в Ейске увеличилось до 15

На купянском направлении российская армия заняла поселок Горобьевка и нанесла значительное поражение подразделениям первой бригады оперативного назначения нацгвардии Украины.

На краснолиманском направлении сорваны попытки переправы противника через реку Жеребец.

Кроме того, в районе Запорожья поражены пункт управления объединенной группировки войск ВСУ "Днепр" и цеха по ремонту радиолокационных станций на предприятии научно-производственного комплекса "Искра". Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоИван ЛозовойКристина Курума
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика