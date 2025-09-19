Новости мира: Венесуэла начала крупномасштабные военные учения в Карибском море

Венесуэла начала крупномасштабные военные учения в Карибском море в ответ на военную активность США в регионе. Они продлятся три дня. В них примут участие более 2,5 тысячи военных. В ходе учений Каракас развернет систему противовоздушной обороны с использованием БПЛА и подводных дронов.

Более 500 тысяч человек вышли на протесты во Франции. Демонстранты требовали не урезать пенсии и другие социальные расходы. На одном из бульваров участники акции исполнили переделанную версию советской "Катюши".

Более 800 экзотических животных спасли полицейские в Рио-де-Жанейро. Масштабный рейд по борьбе с браконьерами в Бразилии стал результатом годичного расследования. Теперь туканов, попугаев, черепах и обезьян вернут в дикую природу. В операции приняли участие более тысячи полицейских. Они задержали 47 человек.

