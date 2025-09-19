Форма поиска по сайту

19 сентября

Новости мира: Венесуэла начала крупномасштабные военные учения в Карибском море

Новости мира: йеменские хуситы заявили об ударе по военному объекту в Тель-Авиве

Российские военные уничтожили опорный пункт противника в Днепропетровской области

Правительство поддержало проект о самозапрете на азартные игры через "Госуслуги"

В Госдуме предложили разрешить ездить по выделенкам людям с инвалидностью и мотоциклистам

Новости мира: более 500 тыс человек присоединились к массовым демонстрациям во Франции

Владимир Путин высказался о возвращении Волгограду названия Сталинград

Путин проведет прямую линию и пресс-конференцию в декабре

Российские войска поразили газораспределительную станцию в Сумской области

Прямая линия Владимира Путина пройдет в декабре

Венесуэла начала крупномасштабные военные учения в Карибском море в ответ на военную активность США в регионе. Они продлятся три дня. В них примут участие более 2,5 тысячи военных. В ходе учений Каракас развернет систему противовоздушной обороны с использованием БПЛА и подводных дронов.

Более 500 тысяч человек вышли на протесты во Франции. Демонстранты требовали не урезать пенсии и другие социальные расходы. На одном из бульваров участники акции исполнили переделанную версию советской "Катюши".

Более 800 экзотических животных спасли полицейские в Рио-де-Жанейро. Масштабный рейд по борьбе с браконьерами в Бразилии стал результатом годичного расследования. Теперь туканов, попугаев, черепах и обезьян вернут в дикую природу. В операции приняли участие более тысячи полицейских. Они задержали 47 человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

