Российские военные уничтожили опорный пункт противника в Днепропетровской области

Российские военные уничтожили опорный пункт противника в лесополосе в Днепропетровской области. Они провели дополнительную разведку с помощью дронов, после чего танкисты ударили по огневой точке и инженерным сооружениям.

Также бойцы наносят поражения бригадам ВСУ в Волчанске и Амбарном, Купянске и Петропавловке. В районе ДНР бои идут в Кировске, Северске, Звановке, Майском и Плещеевке.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.