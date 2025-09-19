19 сентября, 07:30Политика
Российские военные уничтожили опорный пункт противника в Днепропетровской области
Российские военные уничтожили опорный пункт противника в лесополосе в Днепропетровской области. Они провели дополнительную разведку с помощью дронов, после чего танкисты ударили по огневой точке и инженерным сооружениям.
Также бойцы наносят поражения бригадам ВСУ в Волчанске и Амбарном, Купянске и Петропавловке. В районе ДНР бои идут в Кировске, Северске, Звановке, Майском и Плещеевке.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.