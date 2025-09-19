Форма поиска по сайту

19 сентября, 07:30

Политика

В Госдуме предложили разрешить ездить по выделенкам людям с инвалидностью и мотоциклистам

В Госдуме предложили разрешить ездить по выделенным полосам людям с инвалидностью и мотоциклистам. По мнению авторов инициативы, новый законопроект поможет дополнительно разгрузить столичные трассы в часы разъезда.

Также это даст мотоциклам возможность меньше попадать в аварии. Кроме того, людям, у которых есть проблемы со здоровьем, не придется стоять в многочасовых пробках.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

