19 сентября, 07:15

Политика

Новости мира: более 500 тыс человек присоединились к массовым демонстрациям во Франции

Владимир Путин высказался о возвращении Волгограду названия Сталинград

Путин проведет прямую линию и пресс-конференцию в декабре

Российские войска поразили газораспределительную станцию в Сумской области

Прямая линия Владимира Путина пройдет в декабре

Штраф за отсутствие детского кресла в автомобиле могут удвоить в России

Операторы БПЛА ВС РФ уничтожили группу пехотинцев ВСУ рядом с Запорожьем

Верховный лидер Афганистана отключил интернет во всей стране

Новые направления для россиян решили открыть в Египте

В центре Лондона прошла массовая акция против визита Трампа

Более 500 тысяч человек присоединились к массовым манифестациям во Франции. Только в Париже участие в демонстрациях приняли 55 тысяч человек. Протестующие исполнили переделанную версию советской песни "Катюша". Известную мелодию использовали как символ сопротивления предлагаемым мерам жесткой экономии.

Йеменские хуситы заявили об ударе по военному объекту в Тель-Авиве. Они сообщили, что по нему запустили гиперзвуковую баллистическую ракету, и она достигла цели. При этом в израильской армии подчеркнули, что ПВО перехватило ее.

