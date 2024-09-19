Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 сентября, 23:45

Политика

Новости мира: израильская авиация нанесла удары по населенным пунктам на юге Ливана

Новости мира: израильская авиация нанесла удары по населенным пунктам на юге Ливана

Эксперт рассказал, как изменится отношение к устройствам связи после инцидентов в Ливане

Депутаты в РФ предлагают повысить контроль за импортом гаджетов после теракта в Ливане

Деловая встреча с представителями мэрии Тегерана прошла в Москве

Новости мира: предприниматель Илон Маск высказался насчет цензуры в США

Российские войска создали огневой мешок в Курской области, куда попала техника ВСУ

ВС РФ предотвратили четыре попытки прорыва ВСУ на территорию Курской области

Несколько курсантов МВОКУ были удостоены государственных наград за героизм и отвагу

Новости часа: 44 тыс школьников будут учиться в предпрофессиональных классах

На форуме БРИКС обсуждают развитие мегаполисов стран-участниц

Израильская авиация нанесла массированные удары по населенным пунктам на юге Ливана. В пресс-службе ЦАХАЛ подтвердили, что провели воздушную операцию, а целями ударов стали объекты движения "Хезболла".

Итальянская область Эмилия-Романья затоплена из-за циклона "Борис", который вызвал наводнения по всей Европе. Из-за ливней реки Сенио и Ламоне вышли из берегов. Эвакуированы около тысячи жителей, два человека пропали без вести.

Город Триссур на юге Индии в эти дни подвергся нашествию сотен тигров. Там проходит фестиваль "Пули-кали", что означает "Танец тигра". Сотни людей, одетых и раскрашенных под диких хищников, танцуют на улицах, собирая толпы зрителей.

Об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24

Читайте также
политиказа рубежомпроисшествиявидеоЕкатерина Кузнеченкова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика