Новости мира: израильская авиация нанесла удары по населенным пунктам на юге Ливана

Израильская авиация нанесла массированные удары по населенным пунктам на юге Ливана. В пресс-службе ЦАХАЛ подтвердили, что провели воздушную операцию, а целями ударов стали объекты движения "Хезболла".

Итальянская область Эмилия-Романья затоплена из-за циклона "Борис", который вызвал наводнения по всей Европе. Из-за ливней реки Сенио и Ламоне вышли из берегов. Эвакуированы около тысячи жителей, два человека пропали без вести.

Город Триссур на юге Индии в эти дни подвергся нашествию сотен тигров. Там проходит фестиваль "Пули-кали", что означает "Танец тигра". Сотни людей, одетых и раскрашенных под диких хищников, танцуют на улицах, собирая толпы зрителей.

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