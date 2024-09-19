Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 сентября, 19:30

Политика

Депутаты в РФ предлагают повысить контроль за импортом гаджетов после теракта в Ливане

Депутаты в РФ предлагают повысить контроль за импортом гаджетов после теракта в Ливане

Деловая встреча с представителями мэрии Тегерана прошла в Москве

Новости мира: предприниматель Илон Маск высказался насчет цензуры в США

Российские войска создали огневой мешок в Курской области, куда попала техника ВСУ

ВС РФ предотвратили четыре попытки прорыва ВСУ на территорию Курской области

Несколько курсантов МВОКУ были удостоены государственных наград за героизм и отвагу

Новости часа: 44 тыс школьников будут учиться в предпрофессиональных классах

На форуме БРИКС обсуждают развитие мегаполисов стран-участниц

Новости мира: Папа Римский не будет вести первую мессу в Нотр-Дам де Пари после открытия

Мосгордума проведет первое в осенней сессии пленарное заседание 18 сентября

Массовый подрыв устройств в Ливане за два дня унес жизни свыше десятка человек. В связи с этим российские депутаты и эксперты предлагают пересмотреть законодательство и повысить контроль за импортом гаджетов.

По словам политолога Сергея Маркова, опыт спецслужбы Израиля теперь будет изучаться всеми специальными службами мира и террористами. После инцидента в Ливане десятки разных группировок будут пытаться заложить взрывчатку в различные устройства, считает эксперт. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикапроисшествиявидеоСветлана КлючниковаВиктория Коннова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика