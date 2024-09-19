Депутаты в РФ предлагают повысить контроль за импортом гаджетов после теракта в Ливане

Массовый подрыв устройств в Ливане за два дня унес жизни свыше десятка человек. В связи с этим российские депутаты и эксперты предлагают пересмотреть законодательство и повысить контроль за импортом гаджетов.

По словам политолога Сергея Маркова, опыт спецслужбы Израиля теперь будет изучаться всеми специальными службами мира и террористами. После инцидента в Ливане десятки разных группировок будут пытаться заложить взрывчатку в различные устройства, считает эксперт. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.