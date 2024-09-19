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19 сентября, 16:00

Политика

Деловая встреча с представителями мэрии Тегерана прошла в Москве

Деловая встреча с представителями мэрии Тегерана прошла в Москве

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В Москве прошла многосторонняя встреча мэрии Тегерана и представителей столичного комитета по туризму и департамента культуры. Участники обсудили сотрудничество двух стран, а также перспективы развития отношений в разных сферах.

Как рассказал первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, председатель столичного комитета по туризму Евгений Козлов, делегаты из Тегерана посетили культурные объекты города. Они отметили, что в Москве есть потенциал для развития культурных взаимоотношений.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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