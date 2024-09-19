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19 сентября, 11:30

Политика

Российские войска создали огневой мешок в Курской области, куда попала техника ВСУ

Российские войска создали огневой мешок в Курской области, куда попала техника ВСУ

ВС РФ предотвратили четыре попытки прорыва ВСУ на территорию Курской области

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Российские войска подготовили огневой мешок в Курской области, куда попала техника ВСУ. Его создали близ населенных пунктов Новый Путь и Волфино.

Сообщается, что украинские войска понесли огромные потери, как среди личного состава, так и среди бронетехники. Сейчас российские войска ведут активное наступление в регионе.

По данным Минобороны РФ, ВСУ в Курской области потеряли более 14,5 тысячи военнослужащих и 121 танк. Пока в регионе идут боевые действия, жителей приграничных районов эвакуируют в пункты временного размещения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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