Российские войска создали огневой мешок в Курской области, куда попала техника ВСУ

Российские войска подготовили огневой мешок в Курской области, куда попала техника ВСУ. Его создали близ населенных пунктов Новый Путь и Волфино.

Сообщается, что украинские войска понесли огромные потери, как среди личного состава, так и среди бронетехники. Сейчас российские войска ведут активное наступление в регионе.

По данным Минобороны РФ, ВСУ в Курской области потеряли более 14,5 тысячи военнослужащих и 121 танк. Пока в регионе идут боевые действия, жителей приграничных районов эвакуируют в пункты временного размещения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.