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19 сентября, 21:15

Политика

Несколько сотен человек попытались прорваться с здание правительства в Ереване

Несколько сотен человек попытались прорваться с здание правительства в Ереване

В Ереване начались протесты из-за обострения ситуации в Нагорном Карабахе

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В Ереване несколько сотен человек попытались прорваться с здание правительства. В ответ силовики применили светошумовые гранаты.

По словам очевидцев, между полицейскими и демонстрантами периодически происходят стычки. Митингующие требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Недовольство людей вызвано резким обострением ситуации в Нагорном Карабахе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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