Несколько сотен человек попытались прорваться с здание правительства в Ереване

В Ереване несколько сотен человек попытались прорваться с здание правительства. В ответ силовики применили светошумовые гранаты.

По словам очевидцев, между полицейскими и демонстрантами периодически происходят стычки. Митингующие требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Недовольство людей вызвано резким обострением ситуации в Нагорном Карабахе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.