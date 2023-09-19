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19 сентября, 19:15

Политика

В Ереване начались протесты из-за обострения ситуации в Нагорном Карабахе

В Ереване начались протесты из-за обострения ситуации в Нагорном Карабахе

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Полиция оцепила здание правительства Армении в Ереване, у которого собрались протестующие. Как рассказали очевидцы, напряжение на центральной площади Еревана растет.

Так, в силовиков периодически кидают пластиковые бутылки. В центре армянской столицы движение к площади Республики перекрыто со всех сторон. Недовольства граждан выражены обострением ситуации в Карабахе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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