19 сентября, 19:15Политика
В Ереване начались протесты из-за обострения ситуации в Нагорном Карабахе
Полиция оцепила здание правительства Армении в Ереване, у которого собрались протестующие. Как рассказали очевидцы, напряжение на центральной площади Еревана растет.
Так, в силовиков периодически кидают пластиковые бутылки. В центре армянской столицы движение к площади Республики перекрыто со всех сторон. Недовольства граждан выражены обострением ситуации в Карабахе.
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