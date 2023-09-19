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19 сентября, 22:20

Политика

Минобороны РФ заявило, что ВСУ несут большие потери в Клещеевке

Минобороны РФ заявило, что ВСУ несут большие потери в Клещеевке

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ВСУ несут огромные потери в Клещеевке в результате активных действий российских военных. Об этом сообщили в Минобороны.

Тем временем Запад готовит новые поставки военной техники на Украину. Так, Дания заявила, что отправит Киеву еще 30 танков Leopard и 15 танков Т-72. А США сообщили, что их танки Abrams скоро будут доставлены. В Киеве ждут партию из 10 таких машин, а всего Штаты должны отправить туда 31 танк.

Что в данный момент происходит в зоне спецоперации? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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