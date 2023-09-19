Баку сообщил Москве об "операции" за несколько минут до ее начала – Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла данные СМИ о том, что азербайджанская сторона заранее предупреждала российских миротворцев о так называемой "антитеррористической операции" в Нагорном Карабахе.

По данным дипломатического ведомства, информацию контингент получил за пару минут до начала боевых действий. МИД Армении назвал произошедшее развязыванием очередной крупномасштабной агрессии Азербайджана против Нагорного Карабаха.

Тем временем СМИ публикуют кадры последствий обстрелов. По данных властей обеих сторон, есть погибшие и пострадавшие. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.