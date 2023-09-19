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19 сентября, 14:30

Политика

Дания заявила о поставке Киеву еще 30 танков Leopard и 15 танков Т-72

Дания заявила о поставке Киеву еще 30 танков Leopard и 15 танков Т-72

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Дания заявила, что поставит Киеву еще 30 танков Leopard и 15 танков Т-72. В свою очередь, США сообщили, что танки Abrams скоро будут доставлены на Украину.

Тем временем ВСУ с одобрения западных кураторов поменяли свою тактику боев и отказались от активного контрнаступления. По мнению российских военных экспертов, вооруженные силы Украины в ближайший месяц продолжат попытки прорвать российскую оборону на артемовском и запорожском направлениях, сосредоточив там все ресурсы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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