Министр обороны Азербайджана проинформировал турецкого коллегу о действиях в Карабахе

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов проинформировал турецкого коллегу Яшара Гюлера об антитеррористических мероприятиях, проводимых в Нагорном Карабахе. Об этом сообщила пресс-служба азербайджанского военного ведомства.

В армянском Минобороны на фоне призывов Баку вывести армянские войска из Карабаха заявили, что в регионе у Армении нет военной техники и подразделений вооруженных сил.