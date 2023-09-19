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19 сентября, 14:30

Политика

Министр обороны Азербайджана проинформировал турецкого коллегу о действиях в Карабахе

Министр обороны Азербайджана проинформировал турецкого коллегу о действиях в Карабахе

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Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов проинформировал турецкого коллегу Яшара Гюлера об антитеррористических мероприятиях, проводимых в Нагорном Карабахе. Об этом сообщила пресс-служба азербайджанского военного ведомства.

В армянском Минобороны на фоне призывов Баку вывести армянские войска из Карабаха заявили, что в регионе у Армении нет военной техники и подразделений вооруженных сил.

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