Баку объявил о начале антитеррористических мероприятий в Карабахе

Минобороны Азербайджана начинают локальные антитеррористические мероприятия в Нагорном Карабахе. Об этом сообщило ведомство на своем сайте.

По информации оборонного министерства, такая мера необходима для восстановления конституционного строя в регионе. Также отмечается, что командованию миротворческого контингента России и руководству турецко-российского мониторингового центра уже поступила информация о начале военной операции в Нагорном Карабахе для "установления мира на этой территории".