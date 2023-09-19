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19 сентября, 13:15

Политика

Баку объявил о начале антитеррористических мероприятий в Карабахе

Баку объявил о начале антитеррористических мероприятий в Карабахе

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Минобороны Азербайджана начинают локальные антитеррористические мероприятия в Нагорном Карабахе. Об этом сообщило ведомство на своем сайте.

По информации оборонного министерства, такая мера необходима для восстановления конституционного строя в регионе. Также отмечается, что командованию миротворческого контингента России и руководству турецко-российского мониторингового центра уже поступила информация о начале военной операции в Нагорном Карабахе для "установления мира на этой территории".

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