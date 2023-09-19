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19 сентября, 12:45

Политика

В Госдуме открылась осенняя сессия

В Госдуме открылась осенняя сессия

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В Госдуме 19 сентября открылась осенняя сессия. В повестку внесен законопроект, которым предлагается установить новую памятную дату России – 30 сентября. Это День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией.

Осенняя сессия традиционно связана с принятием бюджета страны. Помимо этого, в приоритете будет социальная сфера. Один из важнейших документов –
законопроект о занятости населения, который поможет снизить безработицу. Депутаты должны принять новые меры поддержки участников спецоперации, а также вернуться к обсуждению запрета продажи энергетиков несовершеннолетним и принятому уже в первом чтении законопроекту об организации дорожного движения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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