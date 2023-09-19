Российские вертолеты Ка-52 уничтожили технику ВСУ на краснолиманском направлении

На краснолиманском направлении российские вертолеты Ка-52 уничтожили бронетехнику и опорный пункт ВСУ. Как рассказали в Минобороны РФ, при получении координат цели летчики заходят на боевой курс на скорости порядка 250 километров в час. Они применяют противотанковые ракетные комплексы "Вихрь-М", а также неуправляемые авиационные ракеты С-8.

В ходе спецоперации экипажи Ка-52 успешно выполнили уже более сотни боевых задач. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.