Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 сентября, 12:15

Политика

Российские вертолеты Ка-52 уничтожили технику ВСУ на краснолиманском направлении

Российские вертолеты Ка-52 уничтожили технику ВСУ на краснолиманском направлении

Российские военные рассказали о положении на артемовском направлении

Российские военные пресекли попытку ВСУ форсировать Днепр

Российские военные сорвали атаку ВСУ на купянском направлении

Во Франции отказались вводить запрет на въезд машин с российскими номерами

Элитные подразделения ВСУ отказались идти в бой в Запорожской области

Несколько украинских военных добровольно сдались в плен на сватовском направлении

Новости мира: иранские фанаты попытались зайти в отель, где остановился Роналду

ВС РФ отразили шесть атак ВСУ на донецком направлении в течение 18 сентября

Депутаты ГД пересядут на российские автомобили с 2024 года

На краснолиманском направлении российские вертолеты Ка-52 уничтожили бронетехнику и опорный пункт ВСУ. Как рассказали в Минобороны РФ, при получении координат цели летчики заходят на боевой курс на скорости порядка 250 километров в час. Они применяют противотанковые ракетные комплексы "Вихрь-М", а также неуправляемые авиационные ракеты С-8.

В ходе спецоперации экипажи Ка-52 успешно выполнили уже более сотни боевых задач. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоЕлизавета ЯкушеваИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика