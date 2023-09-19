Российские военные рассказали о положении на артемовском направлении

На артемовском направлении российская артиллерия работает практически без перерыва, точными ударами уничтожая технику и личный состав противника. Ожесточенные бои идут у населенных пунктов Клещеевка, Майорск, Водяное и Марьинка.

Известно, что ВС РФ удалось закрепиться и в населенном пункте Вербовое Запорожской области, где армия нанесла удар по скоплению сил ВСУ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.