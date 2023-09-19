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19 сентября, 08:00

Политика

Во Франции отказались вводить запрет на въезд машин с российскими номерами

Во Франции отказались вводить запрет на въезд машин с российскими номерами

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Почти 60 автомобилей с номерами РФ не пропустили в Литву за неделю

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Во Франции отказались вводить запрет на въезд машин с российскими номерами. Как пишут "Известия", Париж не собирается следовать примеру Прибалтики, Польши, Германии и Финляндии. Власти этих стран ввели ограничения из-за рекомендаций Еврокомиссии, которые допускают изъятие личного имущества россиян.

Так, почти 60 автомобилей с российскими номерами не пропустили в Литву за неделю. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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