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19 сентября, 07:15

Политика

ВС РФ отразили шесть атак ВСУ на донецком направлении в течение 18 сентября

ВС РФ отразили шесть атак ВСУ на донецком направлении в течение 18 сентября

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Мотострелки 1-й гвардейской танковой армии не дают укрепить оборону ВСУ на купянском направлении. По позициям противника ежедневно ведут огонь из стрелкового оружия и ручных гранатометов.

На донецком направлении за сутки бойцы группировки войск "Юг" отразили шесть атак украинских штурмовых групп. Противник потерял более 250 военнослужащих и военную технику, в том числе американского и польского производства.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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