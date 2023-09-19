Мотострелки 1-й гвардейской танковой армии не дают укрепить оборону ВСУ на купянском направлении. По позициям противника ежедневно ведут огонь из стрелкового оружия и ручных гранатометов.

На донецком направлении за сутки бойцы группировки войск "Юг" отразили шесть атак украинских штурмовых групп. Противник потерял более 250 военнослужащих и военную технику, в том числе американского и польского производства.

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