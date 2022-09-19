Новости часа: в ДНР назвали 4 ноября лучшей датой для референдума по присоединению к РФ

Глава Общественного штаба ДНР назвал 4 ноября лучшей датой для референдума о вхождении республики в состав России.

Посольство РФ в Канаде ждет усиления безопасности после нападения неизвестного с коктейлем Молотова, заявил глава российской дипмиссии в Оттаве.

Московские парки временно закрылись для посещения из-за сильного ветра.

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