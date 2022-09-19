Новости часа: в ДНР предложили ЛНР сотрудничество по обеспечению безопасности референдумов

Глава ДНР предложил главе ЛНР совместно работать над обеспечением безопасности при организации референдумов по вхождению республик в состав РФ.

Армяно-российский товарооборот за семь месяцев вырос на 50%, заявил зампред правительства РФ Алексей Оверчук.

Мобильные пункты вакцинации от гриппа начали работать в Москве.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

