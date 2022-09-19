Новости часа: глава французского МИД обсудила по телефону с Лавровым ситуацию на ЗАЭС

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Глава французского МИД обсудила по телефону с Сергеем Лавровым ситуацию на Запорожской АЭС.

Россия потребовала от Канады принять меры по охране российских загранучреждений. Об этом сообщили в МИД.

Движение по Садовому кольцу перекроют 24 сентября из-за осеннего мотопарада. Об этом рассказали в департаменте транспорта.