Российские средства ПВО сбили за сутки ракеты HARM в Новой Каховке

Российские средства противовоздушной обороны сбили за сутки две ракеты HARM в районе Новой Каховки, две "Точки-У", а также двадцать четыре снаряда реактивных систем залпового огня "Ольха" и HIMARS. Такие данные привели в Минобороны.

Кроме того, в Херсонской области был сбит украинский самолет Су-25, а также 14 украинских беспилотников в ДНР и еще нескольких областях. О том, что еще происходит в зоне проведения специальной военной операции, – в эфире телеканала Москва 24.