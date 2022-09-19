Минобороны России опубликовало кадры боевой работы разведгруппы

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы подразделения специального назначения Западного военного округа. Разведгруппа обнаружила передовой украинский дозор, который прикрывал замаскированный опорный пункт и позиции боевой техники.

В результате разведчики уточнили координаты скопления живой силы и бронетехники противника и навели огонь артиллерии. О том, что еще происходит в зоне проведения специальной военной операции, – в эфире телеканала Москва 24.