Морская пехота уничтожила бронетехнику украинских диверсантов – Минобороны

Морская пехота уничтожила бронетехнику украинских диверсантов. ВСУ пытались прорвать оборону союзных сил и зайти с фланга, однако сразу же были вычислены.

Бронегруппа морской пехоты Тихоокеанского флота сначала произвела пристрелочный удар, а со второго удара бронетехника диверсантов была ликвидирована. Кадры работы российских военных опубликовало Минобороны. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.