Нэнси Пелоси подвинули в сторону на пресс-конференции в Армении

Во время пресс-конференции Нэнси Пелоси в Армении произошла неловкая ситуация. Спикеру палаты представителей США и переводчице пришлось делить один микрофон на двоих, в какой-то момент Пелоси отодвинули в сторону. Судя по выражению лица американского политика, ей это не очень понравилось.

Официальный визит Пелоси в Ереван готовили на фоне крупнейшей почти за два года эскалации военных действий. В конфликте с Азербайджаном спикер палаты представителей США встала на сторону Армении. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.