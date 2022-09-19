ВС РФ уничтожили долговременные огневые точки ВСУ

Российские десантники огнем из танков и самоходок уничтожили долговременные огневые точки ВСУ. Как работали по целям Т-72 и САУ "Гвоздика", показали в Минобороны РФ.

Эти самоходные артиллерийские установки бьют 122-миллиметровыми снарядами по целям, которые находятся на расстоянии до 15 километров. "Гвоздику" применяют для поражения бронированной техники, пунктов управления, артиллерийских и минометных батарей. Расстреляв боекомплект, САУ быстро меняют позиции, чтобы не попасть под ответный огонь.

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