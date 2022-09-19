Генсек НАТО признался в уменьшении запасов вооружений из-за поставок Киеву

В НАТО освободились склады для новых вооружений. Как заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, из-за поставок Киеву запасы техники и боеприпасов серьезно уменьшились.

Насколько снизился военный потенциал блока? Кто заработает на поставках нового оружия для стран НАТО? И сколько времени для этого потребуется? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.