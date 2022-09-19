Байден посетил церемонию публичного прощания с Елизаветой II в Лондоне

Джо Байден тоже посетил церемонию публичного прощания с Елизаветой II в Лондоне, затем оставил запись в книге соболезнований в особняке Ланкастер-хаус. Причем ему пришлось воспользоваться шпаргалкой.

Заранее заготовленное послание он переписал с небольшого листа бумаги, а затем прикрыл его ладонью. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.