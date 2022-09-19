Запрет властей Польши и Прибалтики на въезд россиян с "шенгеном" вступил в силу

В Прибалтику окончательно закрыт въезд для российских туристов. С 19 сентября в Литву, Латвию и Эстонию нельзя даже с "шенгеном". Недоступна также Польша.

И пока одни страны просто перестают пускать россиян, другие ужесточают визовый режим. Как теперь попасть в Европу? И где ждут туристов РФ? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.