Посольство РФ заявило о "вопиющих требованиях" пограничников Латвии к россиянам

Россияне при пересечении границы Латвии сталкиваются с различными провокациями. Об этом рассказали в посольстве России в республике.

В дипмиссии сообщили, что от въезжающих в страну требуют подписать некое заявление с осуждением российских властей. В случае отказа это сделать, людям не только запрещают въезд, но и вносят их в черный список. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.