Евросоюз опять начал делить Украину. На этот раз о возможном расчленении предупредили в Венгрии. Премьер-министр страны Виктор Орбан уверен, если конфликт затянется, то Киев потеряет треть или даже половину территории страны.

А накануне бывший министр иностранных дел и образования Румынии Андрей Марга заявил, что Украина находится в неестественных границах. И страна должна уступить Венгрии Закарпатье, Польше – Галицию, Румынии – Буковину, России – Донбасс и Крым. Слова бывшего министра украинское посольство в Бухаресте сочло неприемлемыми ни при каких обстоятельствах.

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