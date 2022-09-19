ВС РФ отбили атаку украинских боевиков на николаево-криворожском направлении

На николаево-криворожском направлении украинские боевики пытались пойти в наступление силами трех ротных тактических групп, но все атаки отбили российские войска.

Военная авиация России, ракетные войска и артиллерия наносили массированные огневые удары по подразделениям и резервам ВСУ. Так, у поселка Зайцево в ДНР 24-й батальон формирования "Айдар" потерял свыше половины личного состава. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.