Кандидаты от ЕР лидируют на выборах в 158 одномандатных округах из 225

Кандидаты от "Единой России" лидируют на выборах в 158 одномандатных округах из 225, свидетельствуют предварительные данные на информационном табло ЦИК РФ.

Второе место занимает КПРФ, чьи кандидаты, предварительно, побеждают в 13 округах, на третьем месте – кандидаты "Справедливой России – За правду", лидирующие в пяти округах.

В России завершилось голосование на выборах в Госдуму. Последние участки закрылись в Калининградской области в 21:00 по московскому времени. Подсчет голосов продолжается.