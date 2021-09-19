В партии "Справедливая Россия – За правду" следят за подведением итогов выборов

За подведением итогов выборов следят в партии "Справедливая Россия – За правду". По данным Центризбиркома, она преодолела пятипроцентный порог.

После обработки 18 процентов протоколов эсеры на четвертом месте. Партия набрала более 7 процентов голосов.

В России завершилось голосование на выборах в Госдуму. Последние участки закрылись в Калининградской области в 21:00 по московскому времени. Подсчет голосов продолжается.