В Москве явка на выборы составила около 50% – Собянин

19 сентября, 23:00
В Москве явка на выборы в Госдуму восьмого созыва составила около 50%, сообщил Сергей Собянин, выступая в штабе "Единой России". Он поблагодарил москвичей за активность во время голосования.
"Спасибо тем, кто проголосовал за "Единую Россию", спасибо тем, кто пришел на выборы и проявил свою гражданскую позицию. В Москве небывалая активность, около 50% избирателей пришли и проголосовали. Спасибо им за это", – сказал он.
По его словам, это были важнейшие выборы в парламент, поскольку они определят судьбу страны, ее стратегию развития, суверенитет, экономику и социальную защиту граждан.
Он также подчеркнул, что дистанционного голосование выдержало все технологические испытания и DDOS-атаки. Собянин отметил, что система показала надежность и честность.
В России завершилось голосование на выборах в Госдуму восьмого созыва. Избирательные участки на всей территории страны работали с 08:00 до 20:00 по местному времени, последними они закрылись в самом западном регионе России – Калининградской области. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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