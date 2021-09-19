В Москве явка на выборы составила около 50% – Собянин

В Москве явка на выборы в Госдуму восьмого созыва составила около 50%, сообщил Сергей Собянин, выступая в штабе "Единой России". Он поблагодарил москвичей за активность во время голосования.

"Спасибо тем, кто проголосовал за "Единую Россию", спасибо тем, кто пришел на выборы и проявил свою гражданскую позицию. В Москве небывалая активность, около 50% избирателей пришли и проголосовали. Спасибо им за это", – сказал он.

По его словам, это были важнейшие выборы в парламент, поскольку они определят судьбу страны, ее стратегию развития, суверенитет, экономику и социальную защиту граждан.

Он также подчеркнул, что дистанционного голосование выдержало все технологические испытания и DDOS-атаки. Собянин отметил, что система показала надежность и честность.

В России завершилось голосование на выборах в Госдуму восьмого созыва. Избирательные участки на всей территории страны работали с 08:00 до 20:00 по местному времени, последними они закрылись в самом западном регионе России – Калининградской области. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.