"Единая Россия" набрала 41,17% голосов по итогам обработки 15,01% протоколов

Партия "Единая Россия" набрала 41,17% голосов избирателей по партийному списку в Госдуму по итогам обработки 15,01% протоколов. Об этом свидетельствуют данные Центризбиркома России.

КПРФ набрала 23,90% голосов, ЛДПР – 9,07%, "Новые люди" – 7,32% и "Справедливая Россия – За правду" – 6,97%. На данный момент только эти пять партий преодолевают пятипроцентный барьер для прохода в Госдуму.