Система онлайн-голосования в Москве не зафиксировала крупных хакерских атак

Крупных хакерских атак на московскую систему онлайн-голосования 19 сентября не было. И за все три дня серьезных нарушений на выборах в столице не зафиксировано, сообщил Общественный штаб.

Итоговая явка онлайн-избирателей на выборах в Госдуму в Москве составила 96,5%. За процессом подсчета голосов следят 16 тысяч наблюдателей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.