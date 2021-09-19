В штабе КПРФ подвели промежуточные итоги голосования

В штабе КПРФ подвели промежуточные итоги трехдневного голосования.

Выборы в Госдуму проходили с 17 по 19 сентября 2021 года. Итоговая явка онлайн-избирателей в Москве составила 96,5%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.