В Штабе общественной поддержки "Единой России" подвели предварительные итоги ДЭГ

19 сентября, 22:00
В Штабе общественной поддержки "Единой России" подводят предварительные итоги трехдневного голосования, анализируют отзывы избирателей о дистанционном голосовании.
"Мы видим по первым отзывам наших избирателей, что трехдневное голосование удобно. Многие проголосовали в пятницу, кто-то голосовал дистанционно, что тоже является новой практикой на парламентских выборах. Никакого столпотворения нет, все идет размеренно, таким потоком, который исключает скопление людей. Понятно, что в пандемию это крайне опасно и многие действительно этого боялись", – сказал кандидат в депутаты Госдумы Петр Толстой.
Он отметил, что голосовал на участке, потому что ему было интересно посмотреть на настроение избирательной комиссии.
"Люди нашли для себя удобное время прийти на избирательный участки и не были ограничены 12 часами. Это все-таки маленький интервал для того, чтобы найти время. Впервые в Москве электронное голосование. За последние 2 года изменился Трудовой кодекс, и люди стали работать дистанционно, для себя определили комбинированные форматы, формат электронного голосования – это очень удобно и уверена, что многие в перспективе тоже выберут для себя электронное голосование", – сказала глава Штаба общественной поддержки "Единой России" Инна Святенко.
Большая часть информации о нарушениях на выборах, которую получали из соцсетей, оказывалась фейком. Об этом рассказали в Штабе "Единой России".
Выборы в Госдуму проходили с 17 по 19 сентября 2021 года. Итоговая явка онлайн-избирателей в Москве составила 96,5%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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