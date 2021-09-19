Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

19 сентября, 22:00

В Штабе общественной поддержки "Единой России" подвели предварительные итоги ДЭГ

политика выборы в Госдуму видео Ксения Чепенко

В Штабе общественной поддержки "Единой России" подводят предварительные итоги трехдневного голосования, анализируют отзывы избирателей о дистанционном голосовании.

"Мы видим по первым отзывам наших избирателей, что трехдневное голосование удобно. Многие проголосовали в пятницу, кто-то голосовал дистанционно, что тоже является новой практикой на парламентских выборах. Никакого столпотворения нет, все идет размеренно, таким потоком, который исключает скопление людей. Понятно, что в пандемию это крайне опасно и многие действительно этого боялись", – сказал кандидат в депутаты Госдумы Петр Толстой.

Он отметил, что голосовал на участке, потому что ему было интересно посмотреть на настроение избирательной комиссии.

"Люди нашли для себя удобное время прийти на избирательный участки и не были ограничены 12 часами. Это все-таки маленький интервал для того, чтобы найти время. Впервые в Москве электронное голосование. За последние 2 года изменился Трудовой кодекс, и люди стали работать дистанционно, для себя определили комбинированные форматы, формат электронного голосования – это очень удобно и уверена, что многие в перспективе тоже выберут для себя электронное голосование", – сказала глава Штаба общественной поддержки "Единой России" Инна Святенко.

Большая часть информации о нарушениях на выборах, которую получали из соцсетей, оказывалась фейком. Об этом рассказали в Штабе "Единой России".

Выборы в Госдуму проходили с 17 по 19 сентября 2021 года. Итоговая явка онлайн-избирателей в Москве составила 96,5%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать